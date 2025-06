Ricordate Pedro? Sentite Cafù: “E’ pronto per tornare in Europa. In area di rigore non sbaglia mai”

Non si ferma Cafù nel consigliare talenti brasiliani al Milan. Dopo aver promosso Dodô come possibile rinforzo per la fascia, orngo, ha vissuto una vera rinascita: 277 presenze e 140 gol, diventando unlub e, secondo Cafù, è il momentoa l’ex terzino rossonero punta tutto su Pedro, attaccante del Flamengo con un passato fugace e dimenticabile alla Fiorentina.

Pedro, classe 1997, arrivò in Italia nella stagione 2019-20 ma raccolse appena 59 minuti in campo con la maglia viola prima di essere rispedito in Brasile. Tornato al Flamengo, ha vissuto una vera rinascita: 277 presenze e 140 gol, diventando uno dei bomber più prolifici del calcio sudamericano.

Ora Pedro si prepara a disputare il Mondiale per Club e, secondo Cafù, è il momento giusto per riportarlo in Europa. L’ex campione del mondo lo ha indicato come profilo ideale per l’attacco del Milan, lodandone la freddezza sotto porta e la piena guarigione dall’infortunio che ne aveva frenato la carriera.