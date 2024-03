“Hanno imbrogliato e non devono fare il mondiale”. De Laurentiis fa ricorso contro la Juventus

Aurelio De Laurentiis dalle parole ai fatti? Possibile ricorso a FIFA e UEFA contro l’ammissione della Juve al Mondiale per Club 2025. Dopo le parole al vetriolo, Aurelio De Laurentiis potrebbe passare ai fatti. A svelare la possibile intenzione del patron azzurro è ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, secondo cui sarebbe pronto un ricorso contro l’ammissione della Juventus al Mondiale per Club 2025. Lo scenario farebbe seguito alle dichiarazioni polemiche di ADL registrate giovedì nel corso del ‘Business of Football Summit’, con cui il presidente dei partenopei ha criticato aspramente l’eventuale presenza dei bianconeri nel torneo.

“Mi spiace per loro che sono stati punti dalla UEFA ed estromessi dalle coppe – aveva detto De Laurentiis sulla Juventus – Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, al Mondiale per Club dovremmo andare di diritto noi”.

“Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa”. Ed allora, come fa sapere ‘Radio Kiss Kiss’, il numero uno del Napoli starebbe valutando l’ipotesi di presentare un ricorso alla FIFA ed alla UEFA per invalidare la posizione della Juve nel ranking Champions.

Secondo quanto si legge, alla base dell’iniziativa di De Laurentiis vi sarebbe la mancata penalizzazione inflitta alla Signora nella speciale classifica relativamente ai casi plusvalenze e stipendi. Una strategia che, se dovesse trovare conferme, verrebbe attuata in tempi non brevi: il nuovo Mondiale per Club, infatti, è previsto tra ben 18 mesi. Ipotetico ricorso a parte, il Napoli potrà garantirsi l’accesso al Mondiale per Club 2025 a discapito della Juventus eliminando il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League e conseguendo almeno una vittoria (oppure due pareggi) negli eventuali quarti di finale. In questo modo gli azzurri scavalcherebbero i bianconeri nel ranking UEFA, venendo inclusi nel torneo al posto di Madama.

Il nuovo Mondiale per Club, edizione numero 21 del torneo, si gioca dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli USA e prevederà l’innovativo format a 32 squadre. Lo riporta Goal.com

