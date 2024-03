La Juve festeggia la qualificazione al Mondiale per club 2025, la FIFA si complimenta

La Juventus si è qualificata al prossimo Mondiale per Club. Decisiva l’eliminazione del Napoli dalla Champions League dopo la sconfitta di Barcellona. Su X la Fifa si è complimentata con la societa’ bianconera in un post pubblicato sull’account ufficiale:

“Congratulazioni alla Juventus – si legge – qualificata per la Coppa del Mondo per club Fifa 2025. A seguito dell’eliminazione del Napoli dalla Champions League, la Juventus si è assicurata un posto nel ranking europeo e diventa la 10a squadra europea a qualificarsi per il torneo“. Lo riporta sportmediaset

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!

As a result of @sscnapoli‘s elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe’s ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh

— FIFA (@FIFAcom) March 12, 2024