Falcao JR: ” La faccia di Ranieri mentre Llorente calcia in porta ci fa ancora godere”

Nel dopopartita di Fiorentina-Roma chiusa sul pari grazie ad una rete nel recupero di Llorente non si contano gli sfottò e le provocazioni anche sui social. In particolare in un post condiviso su più piattaforme Giuseppe Falcao figlio dell’ex centrocampista brasiliano della Roma e supertifoso giallorosso attacca Luca Ranieri:

“C’è chi festeggia una Coppa del Mondo e una Coppa America e c’è chi festeggia come Luca Ranieri per una rimessa laterale. Peccato che poi pochi minuti dopo il difensore della Fiorentina si è dimenticato di marcare Llorente. La sua faccia mentre lo spagnolo calcia in porta ancora ci fa godere. Alla fine nel calcio ci sono le categorie: da una parte i “miracolati”, dall’altra chi esulta per un normale fallo laterale”

Per rincarare la dose aggiunge una foto del disperato tentativo in scivolata del difensore viola sul gol decisivo corredato dalla didascalia sibillina “Per poco Raniè”

De Laurentiis umilia Sarri: “Un perdente, un vero professionista non si dimette e finisce il lavoro”