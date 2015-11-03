Notizie Falcao Fiorentina

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"Nuovo DS della Roma? Sceglierei Daniele Pradè, è bravo, competente ed è pure romanista"

18 giugno 2025 23:05

Falcao JR: " La faccia di Ranieri mentre Llorente calcia in porta ci fa ancora godere"

12 marzo 2024 22:42

Falcao jr.: "Il Rigore per la Fiorentina è ridicolo, arbitraggio indecente. DAZN sembrava Violachannel"

10 maggio 2022 12:01

Tuttosport, Fiorentina su Falcao. Il Monaco chiede 5 milioni. I viola sono pronti a convincere il colombiano

30 agosto 2019 11:49

Simeone potrebbe sbloccare De Paul. Per la prima punta i sogni si chiamano Falcao ed Ibrahimovic

30 agosto 2019 09:11

Falcao-Fiorentina, tutte balle. Operazione di mercato impossibile, ecco il perchè

21 aprile 2019 19:29

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