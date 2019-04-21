Calciomercato, la Fiorentina valuta il colombiano Radamel Falcao del Monaco...
Radamel Falcao sarà ceduto dal Monaco a fine stagione. Nessuna possibilità di arrivare al rinnovo del contratto in scadenza 2020, il club del Principato cercherà di monetizzare in estate per non perde...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 13:26
Radamel Falcao sarà ceduto dal Monaco a fine stagione. Nessuna possibilità di arrivare al rinnovo del contratto in scadenza 2020, il club del Principato cercherà di monetizzare in estate per non perderlo a zero. Ci ripensa il Milan, ma secondo 'Sport' non è l'unico club italiano interessato. Anche la Fiorentina infatti vuole prendere il centravanti colombiano.