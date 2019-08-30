Tuttosport, Fiorentina su Falcao. Il Monaco chiede 5 milioni. I viola sono pronti a convincere il colombiano
All'interno di Tuttosport per l'attacco viola si parla anche di Radamel Falcao. Su di lui c'è da tempo in forte pressing il Galatasaray ma la trattativa sembra in stallo ed il Monaco vista la vicina s...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 11:49
All'interno di Tuttosport per l'attacco viola si parla anche di Radamel Falcao. Su di lui c'è da tempo in forte pressing il Galatasaray ma la trattativa sembra in stallo ed il Monaco vista la vicina scadenza del suo contratto vuole prendere il più possibile dalla sua cessione. La richiesta è di circa 5 milioni. I viola sarebbero pronti ad inserirsi per convincere il colombiano regalando un altro colpo di spessore a questa nuova Fiorentina.