Falcao-Fiorentina, tutte balle. Operazione di mercato impossibile, ecco il perchè
di Lorenzo BigiottiNelle ultime ore si sta parlando di un interessamento della Fiorentina per Radamel Falcao, in uscita dal Monaco. A Corvino e Montella il profilo piace moltissimo, ma l'operazione è...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2019 19:29
di Lorenzo Bigiotti
Nelle ultime ore si sta parlando di un interessamento della Fiorentina per Radamel Falcao, in uscita dal Monaco. A Corvino e Montella il profilo piace moltissimo, ma l'operazione è impossibile per due motivi. Prima di tutto il giocatore ha un contratto col Monaco per un altro anno a 10 milioni di euro e non potrebbe mai accettare i parametri della Fiorentina. Inoltre, la politica del DG viola è quella di non offrire contratti importanti a giocatori in età avanzata