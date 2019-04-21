Falcao-Fiorentina, tutte balle. Operazione di mercato impossibile, ecco il perchè

di Lorenzo BigiottiNelle ultime ore si sta parlando di un interessamento della Fiorentina per Radamel Falcao, in uscita dal Monaco. A Corvino e Montella il profilo piace moltissimo, ma l'operazione è...

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2019 19:29

Condividi