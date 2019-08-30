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Simeone potrebbe sbloccare De Paul. Per la prima punta i sogni si chiamano Falcao ed Ibrahimovic

Secondo Il Corriere dello Sport vista la cessione del Cholito al Cagliari la Fiorentina potrebbe acquistare oltre ad un esterno anche una punta centrale che garantisca goal. Sull'esterno il sogno si c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 09:11
Simeone potrebbe sbloccare De Paul. Per la prima punta i sogni si chiamano Falcao ed Ibrahimovic -
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Secondo Il Corriere dello Sport vista la cessione del Cholito al Cagliari la Fiorentina potrebbe acquistare oltre ad un esterno anche una punta centrale che garantisca goal. Sull'esterno il sogno si chiama Rodrigo De Paul ma l'Udinese chiede ancora tanto ed i viola sembra non abbiano intenzione di spendere 35-40 milioni così. Le sue alternative sono Politano e Raphinha ma per quest'ultimo lo Sporting chiede 30 milioni ed i viola offrono 20. Per la prima punta i viola tenteranno un nuovo affondo per Pedro del Fluminense ma la trattativa è piuttosto ingarbugliata. Tra i sogni ci sono Falcao del Monaco ed in modo particolare Ibrahimovic.

 

 

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