Pedullà: “Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito”

Nel corso del consueto punto di mercato sul suo canale Youtube l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha chiarito quale sia in questo momento l’obiettivo della Fiorentina:

“La Fiorentina resta una società molto attiva, formalizzerà Fazzini, ha fatto Dzeko, non ho riscontri per Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré, la Fiorentina cerca altro, un attaccante giovane in particolare, Sebastiano Esposito dell’Inter, 23 anni, contratto in scadenza 2026″

Il giocatore, attualmente impegnato con i nerazzurri nel Mondiale per Club è reduce dal prestito all’Empoli dove ha messo a segno 8 gol.