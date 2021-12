Tacchinardi sta con Vlahovic: “Fa bene ad andare via dalla Fiorentina, vuole vincere qualcosa”

L’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato a TMW, queste le sue parole su Vlahovic:

Vlahovic fa bene ad andare via dalla Fiorentina?

“Uno come lui si sente pronto per il salto di qualità. Con tutto il bene per un progetto come quello della Fiorentina non potrà vincere qualcosa lì. Non è un discorso di soldi il suo ma di ambizioni. Non puoi tarpargli le ali. Il fiorentino sicuramente avrà una ferita nel cuore, ma il giocatore vuole arrivare al top”

