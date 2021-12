Svolta Salernitana, arrivate due offerte e versata anche la caparra di 2 milioni di euro. Le ultime

Secondo indiscrezioni raccolte da Tutto Salernitana, si è conclusa da poco una riunione importante tra i trustee Bertoli e Sgrò ed un pool di professionisti che sta curando la cessione della Salernitana. Sul tavolo ci sono due proposte molto concrete: due imprenditori facoltosi (che pare operino nel campo dell’energia elettrica) e la cordata lussemburghese guidata da Francesco Di Silvio.

Nel primo caso è stata già verificata la fideiussione e c’è l’ok dei disponenti per il pagamento dell’intera somma nell’arco di una ventina di giorni, nel secondo c’è stato il versamento della caparra (circa 2 milioni di euro) ma è stata richiesta documentazione aggiuntiva che attesti la solidità finanziaria per portare avanti il club anche negli anni successivi e in caso di malaugurata retrocessione. E’ arrivata anche la proposta del notaio Orlando e dell’avvocato Michele Tedesco, presa in considerazione ma – a quanto pare – economicamente non paragonabile alle altre. Ma i contatti con i trustee sono costanti.

Non c’è stata ancora l’offerta vincolante della cordata guidata da Cerruti, poichè l’avvocato Ferrara ha posto alcuni dubbi circa la mancata approvazione del bilancio. Resta da capire se l’azienda Real Sud muoverà dei passi autonomi o si tirerà indietro in caso di definitiva fumata grigia: è in corso un incontro tra le parti per fare il punto della situazione in modo definitivo. Conferme totali sull’interesse di Implenia che, tra l’altro, non ha mai pubblicamente smentito.

A inizio dicembre l’affare sembrava fattibile anche in virtù di una chiacchierata positiva con il Governatore Vincenzo De Luca, poi il dietrofront. Non risulta, per ora, coinvolto l’imprenditore napoletano Iervolino. Ma da Roma fonti qualificate assicurano che si sta lavorando giorno e notte per garantire la salvezza della Salernitana.

