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Notizie Tacchinardi Fiorentina

Tacchinardi: "Dopo il 3-0 ho rotto gli occhiali, la Juventus non può giocare così, è vergognoso"

18 marzo 2025 13:59

Tacchinardi: "Colpani deve crescere ancora, non è un top ma può diventarlo"

15 settembre 2024 11:40

Tacchinardi: "Cabral più scarso di Vlahovic e Abraham ma la Fiorentina esalta le sue caratteristiche"

14 aprile 2023 20:41

Tacchinardi senza mezzi termini: "Vlahovic alla Juventus sembra diventato scarsissimo, tutto d'un botto"

09 maggio 2022 16:17

Tacchinardi rincuora il Milan: "La Fiorentina forte e attacca tanto ma lascia molti spazi dietro"

29 aprile 2022 17:12

Tacchinardi sta con Vlahovic: "Fa bene ad andare via dalla Fiorentina, vuole vincere qualcosa"

31 dicembre 2021 18:09

Tacchinardi ironizza: "Vlahovic alla Juventus? Non credo voglia giocare la Conference League"

13 dicembre 2021 11:41

Tacchinardi: "Fiorentina-Napoli? Sfida tra big. La crescita dei Viola merito di Italiano"

01 ottobre 2021 21:49

Tacchinardi: "Tra tre o quattro anni Chiesa può vincere il pallone d'oro"

12 agosto 2021 18:36

Tacchinardi: "Sarri? Difficile vederlo a Napoli ha spaccato la città"

26 febbraio 2021 19:36

Tacchinardi: ''Questo Chiesa non ha limiti. Berna? Ha fatto bene ad andare alla Juventus"

18 settembre 2017 16:13

Tacchinardi: "Spero che Bernardeschi abbia gli attributi per sopportate il peso della maglia Juve"

08 luglio 2017 15:33

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