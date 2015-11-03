Notizie Tacchinardi Fiorentina

Tacchinardi: "Dopo il 3-0 ho rotto gli occhiali, la Juventus non può giocare così, è vergognoso"
18 marzo 2025 13:59
Tacchinardi: "Colpani deve crescere ancora, non è un top ma può diventarlo"
15 settembre 2024 11:40
Tacchinardi: "Cabral più scarso di Vlahovic e Abraham ma la Fiorentina esalta le sue caratteristiche"
14 aprile 2023 20:41
Tacchinardi senza mezzi termini: "Vlahovic alla Juventus sembra diventato scarsissimo, tutto d'un botto"
09 maggio 2022 16:17
Tacchinardi rincuora il Milan: "La Fiorentina forte e attacca tanto ma lascia molti spazi dietro"
29 aprile 2022 17:12
Tacchinardi sta con Vlahovic: "Fa bene ad andare via dalla Fiorentina, vuole vincere qualcosa"
31 dicembre 2021 18:09
Tacchinardi ironizza: "Vlahovic alla Juventus? Non credo voglia giocare la Conference League"
13 dicembre 2021 11:41
Tacchinardi: "Fiorentina-Napoli? Sfida tra big. La crescita dei Viola merito di Italiano"
01 ottobre 2021 21:49
Tacchinardi: "Tra tre o quattro anni Chiesa può vincere il pallone d'oro"
12 agosto 2021 18:36
Tacchinardi: "Sarri? Difficile vederlo a Napoli ha spaccato la città"
26 febbraio 2021 19:36
Tacchinardi: ''Questo Chiesa non ha limiti. Berna? Ha fatto bene ad andare alla Juventus"
18 settembre 2017 16:13
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