Tacchinardi: "Dopo il 3-0 ho rotto gli occhiali, la Juventus non può giocare così, è vergognoso"

L'ex centrocampista bianconero ha criticato la pessima prestazione offerta dalla sua ex squadra a Firenze domenica sera

Sui suoi social anche l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato della vittoria viola sulla sua Juventus per 3-0: "Non esiste fare una partita così contro una squadra che aveva giocato giovedì e tu no, eri fresco dopo una settimana di lavoro, ma hai fatto una pessima figura ugualmente."

Su Fagioli: "A Torino sembrava il giocatore più scarso della Terra, mentre domenica a centrocampo ho rivisto il grande Andrea Pirlo con le sue geometrie e la sua qualità. Non ho veramente parole anche alla luce del mercato che hanno fatto per sostituirlo e chi fanno giocare al posto suo."

Sulla Juventus: "Non saprei cosa dire, ho visto una partita orribile e dopo il 3-0 ho addirittura rotto gli occhiali, li ho lanciati in aria subito dopo il gol di Gudmundsson. Non ne potevo proprio più."