Notizie Fiorentina Juve Fiorentina

Cruciani: "Ridicolo multare la Fiorentina, negli stadi vengono urlati cori ben peggiori ogni settimana ovunque"
20 marzo 2025 14:21
Graziani: "Non adagiamoci sulla vittoria con la Juve, ma questa squadra può lottare fino alla fine per la Champions"
19 marzo 2025 14:37
Tacchinardi: "Dopo il 3-0 ho rotto gli occhiali, la Juventus non può giocare così, è vergognoso"
18 marzo 2025 13:59
Viviano: "In un Fiorentina-Juve, un signore fece un sussulto, un'anziana disse: 'Buttatelo di sotto'"
01 ottobre 2024 20:23
Dainelli: "Sono a casa mia. Imparo ogni giorno da dirigenti esperti. Il mio gol alla Juve.."
12 settembre 2019 00:59
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