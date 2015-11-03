Notizie Fiorentina Juve Fiorentina

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Cruciani: "Ridicolo multare la Fiorentina, negli stadi vengono urlati cori ben peggiori ogni settimana ovunque"

20 marzo 2025 14:21

Graziani: "Non adagiamoci sulla vittoria con la Juve, ma questa squadra può lottare fino alla fine per la Champions"

19 marzo 2025 14:37

Tacchinardi: "Dopo il 3-0 ho rotto gli occhiali, la Juventus non può giocare così, è vergognoso"

18 marzo 2025 13:59

Viviano: "In un Fiorentina-Juve, un signore fece un sussulto, un'anziana disse: 'Buttatelo di sotto'"

01 ottobre 2024 20:23

Dainelli: "Sono a casa mia. Imparo ogni giorno da dirigenti esperti. Il mio gol alla Juve.."

12 settembre 2019 00:59

22 febbraio 1998, Fiorentina-Juve 3-0. Malesani asfalta Lippi e Robbiati fa venire giù il Franchi

23 febbraio 2018 17:19

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