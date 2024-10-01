Viviano: "In un Fiorentina-Juve, un signore fece un sussulto, un'anziana disse: 'Buttatelo di sotto'"

Emiliano Viviano, ex calciatore della Fiorentina, ha raccontato a TVPlay.it un aneddoto relativo ad un Fiorentina-Juve: "Mi ricordo un Fiorentina-Juve dove i tifosi bianconeri avevano il divieto di tr...

Emiliano Viviano, ex calciatore della Fiorentina, ha raccontato a TVPlay.it un aneddoto relativo ad un Fiorentina-Juve: "Mi ricordo un Fiorentina-Juve dove i tifosi bianconeri avevano il divieto di trasferta. A Firenze non è come negli altri stadi, che se fanno gol i bianconeri esultano metà tifosi presenti. Negli altri settori al Franchi i bianconeri "infiltrati" stanno zitti. Una volta la Juve fece gol e un signore in tribuna fece un sussulto, accennò ad un'esultanza. Un'anziana signora di 75-80 anni, urlava "è lui, è lui", indicandolo, "buttatelo di sotto". Un mio amico era venuto a vedere la partita con me ed era sconvolto".

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