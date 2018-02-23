22 febbraio 1998, Fiorentina-Juve 3-0. Malesani asfalta Lippi e Robbiati fa venire giù il Franchi

Era l'ormai lontano 22 febbraio 1998: praticamente 20 anni fa. Al Franchi si gioca Fiorentina-Juve ed i viola guidati da Alberto Malesani asfaltano i bianconeri di Lippi per 3-0. Sorvegliato speciale...

Era l'ormai lontano 22 febbraio 1998: praticamente 20 anni fa. Al Franchi si gioca Fiorentina-Juve ed i viola guidati da Alberto Malesani asfaltano i bianconeri di Lippi per 3-0. Sorvegliato speciale Gabriel Omar Batistuta? Non c'è problema, perché a metterla dentro ci pensano Firicano (colpo di testa), Oliveira (tap in) e, nella ripresa, "Spadino" Robbiati. Il suo goal è una gemma rara, che fa venire giù il Franchi: rientra sul sinistro e calcia all'incrocio, con buona pace dell'immobile Peruzzi. Altri tempi, altre gioie.