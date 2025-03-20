Cruciani: "Ridicolo multare la Fiorentina, negli stadi vengono urlati cori ben peggiori ogni settimana ovunque"

Il noto volto radiofonico ha criticato la decisione di multare la Fiorentina per quanto riguarda la coreografia

Ad Aria Fritta su Youtube è intervenuto il volto della Zanzara di Radio 24 Giuseppe Cruciani che ha parlato della multa data alla Fiorentina per la coreografia di domenica: "Non sono d'accordo con la multa comminata alla Fiorentina dal Giudice Sportivo perché mi sembra ridicolo ed ipocrita punire una tifoseria per una cosa del genere quando ogni domenica allo stadio succede ben di peggio. Non mi ha fatto impazzire la coreografia ci mancherebbe, però è assurdo decidere di multare la Fiorentina per una cosa che pure i bambini dicono. Credo che questa gente non sia mai stata in uno stadio perché un'espressione come Juve m..da viene detta continuamente. Se viene scritto ci spaventa?. Ci sono cori molto più vergognosi e beceri che vengono cantati negli stadi e sono quelli che andrebbero puniti e per cui davvero la giustizia dovrebbe agire. Se io dico Juve m..da è qualcosa di innocuo, non sarà elegante né raffinato, ma alla società non succede niente."