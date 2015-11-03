Notizie Cruciani Fiorentina

Cruciani attacca la Fiorentina: "Non puoi permettere a Kean di fare queste scenate, come società hai fallito"
20 aprile 2026 17:46
Cruciani attacca Adani: "Il calcio va avanti anche senza di te, non sai cosa sia la libertà"
09 aprile 2026 19:03
Cruciani: "Gravissimo che Vanoli ha raccontato una bugia sul rigore, Gudmundsson l'ha smentito"
08 dicembre 2025 20:20
Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”
22 novembre 2025 15:45
Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”
17 novembre 2025 21:39
Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"
15 aprile 2025 23:55
Cruciani: "Ridicolo multare la Fiorentina, negli stadi vengono urlati cori ben peggiori ogni settimana ovunque"
20 marzo 2025 14:21
Cruciani: "Se la Fiorentina andasse in Europa grazie all'esclusione della Juventus sarebbe una porcheria"
13 giugno 2023 13:20
Moncalvo rivela: "La Juventus ha imposto che ci sia Cruciani nelle trasmissioni sportive in televisione"
28 novembre 2022 14:10
"Se la Juve avesse vinto contro la Fiorentina come ha fatto l’Inter, sarebbe scoppiata la guerra civile”
26 ottobre 2022 17:56
Zazzaroni a settembre: "Se Salernitana, Spezia e Empoli si salvano mi dimetto da direttore del Corriere"
24 maggio 2022 21:18
Cruciani contro Auriemma attacca Napoli: "Non conosce la storia, ignoranza è grassa da quelle parti"
10 febbraio 2022 13:48
Cruciani sta con Commisso: "I tifosi devono mettersi in testa che non sono i padroni della società"
08 febbraio 2022 02:48
Cruciani attacca Commisso: "Perchè fa sempre il piangina? Dovrebbe essere felice della Fiorentina"
21 settembre 2021 14:56
Cruciani: "Rottura tra Fiorentina e Gattuso per colpa di Mendes è distorsione totale. Cortocircuito"
21 giugno 2021 19:28
Cruciani: "Le porte chiuse mi sembrano una precauzione eccessiva che danneggia i tifosi"
26 febbraio 2020 18:46
Cruciani: "Se non è sufficiente il Var chiamate l'ONU. Commisso ha interpretato ciò che pensano i suoi tifosi"
03 febbraio 2020 20:26
Cruciani, tifoso della Lazio: "Noi in depressione, vince la Fiorentina. Chiesa non è un simulatore"
06 ottobre 2018 16:38
VIDEO Cruciani: "Napoletani ridicoli, hanno perso 3-0 e si lamentano della Juventus"
03 maggio 2018 14:46
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