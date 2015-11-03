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Notizie Cruciani Fiorentina

Cruciani attacca la Fiorentina: "Non puoi permettere a Kean di fare queste scenate, come società hai fallito"

20 aprile 2026 17:46

Cruciani attacca Adani: "Il calcio va avanti anche senza di te, non sai cosa sia la libertà"

09 aprile 2026 19:03

Cruciani: "Gravissimo che Vanoli ha raccontato una bugia sul rigore, Gudmundsson l'ha smentito"

08 dicembre 2025 20:20

Sabatini pronostica Fiorentina-Juventus: “Finirà 1-1 con gol di Piccoli”, e Cruciani: “Sarà 2-2”

22 novembre 2025 15:45

Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”

17 novembre 2025 21:39

Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"

15 aprile 2025 23:55

Cruciani: "Ridicolo multare la Fiorentina, negli stadi vengono urlati cori ben peggiori ogni settimana ovunque"

20 marzo 2025 14:21

Cruciani: "Se la Fiorentina andasse in Europa grazie all'esclusione della Juventus sarebbe una porcheria"

13 giugno 2023 13:20

Moncalvo rivela: "La Juventus ha imposto che ci sia Cruciani nelle trasmissioni sportive in televisione"

28 novembre 2022 14:10

"Se la Juve avesse vinto contro la Fiorentina come ha fatto l’Inter, sarebbe scoppiata la guerra civile”

26 ottobre 2022 17:56

Zazzaroni a settembre: "Se Salernitana, Spezia e Empoli si salvano mi dimetto da direttore del Corriere"

24 maggio 2022 21:18

Cruciani contro Auriemma attacca Napoli: "Non conosce la storia, ignoranza è grassa da quelle parti"

10 febbraio 2022 13:48

Cruciani sta con Commisso: "I tifosi devono mettersi in testa che non sono i padroni della società"

08 febbraio 2022 02:48

Cruciani attacca Commisso: "Perchè fa sempre il piangina? Dovrebbe essere felice della Fiorentina"

21 settembre 2021 14:56

Cruciani: "Rottura tra Fiorentina e Gattuso per colpa di Mendes è distorsione totale. Cortocircuito"

21 giugno 2021 19:28

Cruciani: "Le porte chiuse mi sembrano una precauzione eccessiva che danneggia i tifosi"

26 febbraio 2020 18:46

Cruciani: "Se non è sufficiente il Var chiamate l'ONU. Commisso ha interpretato ciò che pensano i suoi tifosi"

03 febbraio 2020 20:26

Cruciani, tifoso della Lazio: "Noi in depressione, vince la Fiorentina. Chiesa non è un simulatore"

06 ottobre 2018 16:38

VIDEO Cruciani: "Napoletani ridicoli, hanno perso 3-0 e si lamentano della Juventus"

03 maggio 2018 14:46

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