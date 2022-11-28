Moncalvo rivela: "La Juventus ha imposto che ci sia Cruciani nelle trasmissioni sportive in televisione"

La Juventus incide nelle scelte degli opinionisti nelle trasmissioni sportive, ecco le rivelazioni di Gigi Moncalvo

Il giornalista Gigi Moncalvo è famoso per i suoi clamorosi retroscena e ciò che rivelò a La Verità, durante un’intervista passata, continua a fare discutere sul web. Secondo il giornalista, un dirigente bianconero ha influenzato le trasmissioni sportive e ha imposto alcuni colleghi a lui congeniali, in tv. Parlando dell’addio di Beppe Marotta, Moncalvo si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni:

“Marotta ha sbagliato nel voler anticipare tutti con il suo annuncio. Ha scavalcato persino Claudio Albanese, l’uomo comunicazione di Agnelli, colui che ha creato problemi a Maurizio Pistocchi a Mediaset, ha fatto tramontare Paolo Ziliani, ha chiesto invano la cacciata di Paolo Liguori. E soprattutto ha preteso Giuseppe Cruciani nelle trasmissioni sportive”.

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