Cruciani, tifoso della Lazio: "Noi in depressione, vince la Fiorentina. Chiesa non è un simulatore"

Ha parlato a Radio Bruno il giornalista laziale Cruciani, queste le sue parole su Lazio e Fiorentina:“In questo momento c’è depressione nell’ambiente Lazio, in estate ci sono stati dei sacrifici ma ab...

Ha parlato a Radio Bruno il giornalista laziale Cruciani, queste le sue parole su Lazio e Fiorentina:

“In questo momento c’è depressione nell’ambiente Lazio, in estate ci sono stati dei sacrifici ma abbiamo anche comprato, anche se la squadra sostanzialmente è la stessa. Il problema è che Luis Alberto e Milinkovic-Savic girano al 30% del loro potenziale. Spero di uscire al girone di Europa League, non siamo in grado di gestire tre competizioni. La Fiorentina può vincere e perdere contro tutti . Prevedo una partita con tanti gol e con vittoria della Fiorentina. La squadra viola può essere la Lazio dell’anno scorso. Mi sembra l’anno buono per vederla su un gradino più alto. Gasperini non può dire in conferenza stampa che Chiesa è un cascatore, porti le prove. Chiesa è un po’ dondolante, ma ci può stare”