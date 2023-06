Cruciani: “Se la Fiorentina andasse in Europa grazie all’esclusione della Juventus sarebbe una porcheria”

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico e personaggio del mondo dello spettacolo, è presente a Firenze per la manifestazione del Pitti, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Vedo molto bene la coppia formata da Commisso e Italiano, la stagione è stata positiva, le finali sono state perse ma almeno sono state giocate, Italiano ha dato un gioco alla squadra ed è stato supportato dalla società. Secondo me la Fiorentina vale la Roma o la Lazio come giocatori a disposizione, mi piacciono molto Ikonè, Igor e Bonaventura, gli attaccanti invece non mi piacciono, va preso un attaccante da 20 gol. Se la Fiorentina andasse in Europa grazie al fatto che la Juventus sarebbe esclusa sarebbe una vera porcheria, spero che i tifosi viola non vogliano questo. Sarebbe una vergogna escludere la Juventus dalla prossima Europa”

LE PAROLE DI CECCHI GORI SU BERLUSCONI