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Cruciani attacca Adani: “Il calcio va avanti anche senza di te, non sai cosa sia la libertà”

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Cruciani attacca Adani: “Il calcio va avanti anche senza di te, non sai cosa sia la libertà”

Redazione

9 Aprile · 19:03

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 19:03

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Il conduttore radiofonico è intervenuto nel suo podcast per attaccare Lele Adani dopo le ultime dichiarazioni

A Numer1 Podcast, Giuseppe Cruciani ha attaccato Lele Adani: “Non lo conosco e non lo voglio fare, crede di essere l’unico uomo libero che può guidare le folle verso la libertà, mentre gli altri sono dei prezzolati che pensano solo ai soldi e alle poltrone. Ti dico che non sei l’unico libero, caro Adani e l’unico non ignorante perché non sai nemmeno cosa sia la libertà e la tratti nel modo sbagliato. Non sei l’unico onesto, il calcio non è legato solo alla tua persona e va avanti anche senza di te.”

Prosegue: “Hai insultato Gigi Cagni come l’emblema del peggio del calcio italiano che non va. Non rappresenti niente e parli con i piedi come fa il tuo amico Cassano poi Cagni si è pure divertito e ti ha risposto alla grande con il sorriso, ma non ti puoi permettere di accusare la gente senza fondamento.”

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