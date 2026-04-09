Cruciani attacca Adani: “Il calcio va avanti anche senza di te, non sai cosa sia la libertà”

A Numer1 Podcast, Giuseppe Cruciani ha attaccato Lele Adani: “Non lo conosco e non lo voglio fare, crede di essere l’unico uomo libero che può guidare le folle verso la libertà, mentre gli altri sono dei prezzolati che pensano solo ai soldi e alle poltrone. Ti dico che non sei l’unico libero, caro Adani e l’unico non ignorante perché non sai nemmeno cosa sia la libertà e la tratti nel modo sbagliato. Non sei l’unico onesto, il calcio non è legato solo alla tua persona e va avanti anche senza di te.”

Prosegue: “Hai insultato Gigi Cagni come l’emblema del peggio del calcio italiano che non va. Non rappresenti niente e parli con i piedi come fa il tuo amico Cassano poi Cagni si è pure divertito e ti ha risposto alla grande con il sorriso, ma non ti puoi permettere di accusare la gente senza fondamento.”