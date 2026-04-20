Cruciani attacca la Fiorentina: "Non puoi permettere a Kean di fare queste scenate, come società hai fallito"

Il giornalista e conduttore è intervenuto per criticare la Fiorentina e Moise Kean

Durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha lanciato un duro attacco alla dirigenza viola per il caso Kean-Pengwin: “Ma alla Fiorentina non c'è nessuno che si occupi della reputazione di Kean? Com’è possibile che l'uomo immagine del club finisca a fare sceneggiate in mezzo alla strada rischiando la rissa?”.

Per il giornalista, il merito della lite passa in secondo piano rispetto alla falla organizzativa: “Non mi importa chi ha ragione, il punto è che la società doveva vietare a Kean certi contatti. È colpa della Fiorentina al 100%: non puoi farti mettere sotto scacco dalle Iene, devi blindare il tuo giocatore ed evitare che certi episodi accadano”.

Infine, Cruciani ha puntato il dito contro i vertici societari: “Paratici ha pieni poteri, quindi la responsabilità è sua. Quando sai che tira quest'aria, prendi Kean e gli dici chiaramente: 'Sei un nostro dipendente, non ti azzardare a scendere in strada per dare spettacolo con il primo che passa'. Se non lo fai, significa che come società hai fallito”.