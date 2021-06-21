Cruciani: "Rottura tra Fiorentina e Gattuso per colpa di Mendes è distorsione totale. Cortocircuito"

La rottura improvvisa tra la Fiorentina e Gattuso ha interrogato tutto il mondo del calcio, questo il pensiero di Cruciani

Giuseppe Cruciani, opinionista tv e speaker radiofonico ha parlato ai microfoni di Radio 24 alla trasmissione "Tutti convocati", queste le sue parole su Gattuso e la Fiorentina: “La rottura tra la Fiorentina e Gattuso per via del procuratore Mendes è una distorsione totale. Dopo 25 giorni, per via di un dissidio, c’è stato un cortocircuito.”

LA FIORENTINA ASPETTA LA DECISIONE DI ITALIANO, FONSECA E GARCIA LE ALTERNATIVE

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