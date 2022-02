Cruciani sta con Commisso: “I tifosi devono mettersi in testa che non sono i padroni della società”

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha parlato dagli studi di Tiki Taka della cessione di Vlahovic alla Juventus da parte della Fiorentina, commentando e difendendo la scelta di Rocco Commisso, le parole di Cruciani: “Più tempo passa e meno la società incassa, Commisso ha fatto benissimo a darsi 8 in pagelle per questa cessione, la Fiorentina ha fatto un colpo con questa vendita, i tifosi devono mettersi in testa che non sono i padroni della società” conclude Cruciani.

