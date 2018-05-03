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VIDEO Cruciani: "Napoletani ridicoli, hanno perso 3-0 e si lamentano della Juventus"

Non sono passate inosservate a Napoli le parole del giornalista sportivo fiorentino Giuseppe Cruciani che ha duramente attaccato il Napoli calcio ed i napoletani. Non si è fatto attendere la risposta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2018 14:46
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Non sono passate inosservate a Napoli le parole del giornalista sportivo fiorentino Giuseppe Cruciani che ha duramente attaccato il Napoli calcio ed i napoletani. Non si è fatto attendere la risposta di tutti i napoletani. Anche il sindaco De Magistris ha attaccato Cruciani :“Le frasi di Cruciani sui napoletani? E chi è Cruciani? Non ho il piacere di conoscerlo, ma siamo in democrazia e anche Cruciani può esprimere il suo pensiero anche se non lo condividiamo per nulla”

 


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