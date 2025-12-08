Cruciani: “Gravissimo che Vanoli ha raccontato una bugia sul rigore, Gudmundsson l’ha smentito”

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha parlato della situazione in casa Fiorentina nel podcast numeri 1, queste le sue parole:

“Si è passati da un allenatore che aveva perso il controllo del gruppo (Pioli, ndr) a un tecnico che, per carattere e personalità, si pensava potesse ricompattare l’ambiente. Ma alla fine non ci è riuscito. Vanoli è arrivato persino a dichiarare in conferenza stampa che Gudmundsson si sarebbe rifiutato di calciare il rigore, salvo essere smentito dallo stesso giocatore poco dopo: un episodio di una gravità enorme, che trasmette l’idea di una squadra fuori controllo.

La soluzione, adesso, passa dai giocatori e dall’allenatore: devono ritrovare identità, compattezza, senso di squadra. Al momento sembrano spaesati, incapaci di reagire all’imprevedibilità delle partite. Una rosa costruita investendo 90 milioni, reduce da una stagione chiusa a 65 punti e da cui, con Pioli, ci si aspettava un ulteriore salto di qualità, oggi si ritrova ultima in classifica, senza neanche una vittoria”