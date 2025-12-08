8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:38

Cruciani: “Gravissimo che Vanoli ha raccontato una bugia sul rigore, Gudmundsson l’ha smentito”

Cruciani: “Gravissimo che Vanoli ha raccontato una bugia sul rigore, Gudmundsson l’ha smentito”

Redazione

8 Dicembre · 20:20

8 Dicembre 2025 · 20:20

di

Giuseppe Cruciani ha commentato la sceneggiata sul rigore della Fiorentina e la risposta di Gudmundsson a Vanoli

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha parlato della situazione in casa Fiorentina nel podcast numeri 1, queste le sue parole:

“Si è passati da un allenatore che aveva perso il controllo del gruppo (Pioli, ndr) a un tecnico che, per carattere e personalità, si pensava potesse ricompattare l’ambiente. Ma alla fine non ci è riuscito. Vanoli è arrivato persino a dichiarare in conferenza stampa che Gudmundsson si sarebbe rifiutato di calciare il rigore, salvo essere smentito dallo stesso giocatore poco dopo: un episodio di una gravità enorme, che trasmette l’idea di una squadra fuori controllo.

La soluzione, adesso, passa dai giocatori e dall’allenatore: devono ritrovare identità, compattezza, senso di squadra. Al momento sembrano spaesati, incapaci di reagire all’imprevedibilità delle partite. Una rosa costruita investendo 90 milioni, reduce da una stagione chiusa a 65 punti e da cui, con Pioli, ci si aspettava un ulteriore salto di qualità, oggi si ritrova ultima in classifica, senza neanche una vittoria”

