Cruciani: "La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni"

Cruciani: “La Fiorentina ha solo il 50% di possibilità di salvarsi non è abituata a queste situazioni”

17 Novembre

Aggiornamento: 17 Novembre 2025 · 21:40

Nel podcast Numer1 Zazzaroni, Cruciani e Sabatini hanno parlato della situazione in casa Fiorentina e della sua possibilità di salvarsi.

Nell’episodio più recente del podcast Numer1, condotto da Ivan Zazzaroni insieme a Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani, si è discusso approfonditamente della situazione attuale della Fiorentina, con un focus particolare sull’avvicinamento alla delicata sfida contro la Juventus.

Giuseppe Cruciani ha espresso un’opinione cauta:

Quest’anno Fiorentina-Juventus avrà un sapore diverso. Anche se è sempre una partita speciale, il fatto che lo stadio sia a metà e che la Fiorentina sia ultima rende il tutto meno affascinante rispetto agli anni passati. Sarà un match unico, con la Fiorentina che, secondo me, ha solo il 50% di possibilità di salvarsi. Non è una squadra che ha l’abitudine a lottare, e il rischio è che finisca intrappolata in un circolo vizioso”.

Più ottimista è Zazzaroni, che commenta:

Sono convinto che la Fiorentina alla fine si salverà. Vanoli ha esperienza in queste situazioni e sa come gestirle. Resta il fatto che rischia molto, e la partita contro la Juventus sarà cruciale”.

Sandro Sabatini non è da meno nel tracciare un quadro preoccupante:

La Fiorentina rischia seriamente la retrocessione. Sono ancora sorpreso dalla situazione, considerando che Pioli ha firmato un contratto triennale da 10 milioni di euro. Non ha accettato la buonuscita e questo fa pensare che ci sia qualcosa di più dietro alla crisi. La situazione a Firenze sembra davvero complessa”.

