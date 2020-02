Il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato del Coronavirus e della decisione di giocare a porte chiuse su Udinese TV: “Decisione paradossale, perchè il Friuli non è tra i focolai, oggi gioca Lione-Juventus con 3500 tifosi italiani e le autorità francesi non hanno vietato il loro ingresso allo stadio. Le porte chiuse mi sembrano una precauzione eccessiva che danneggia i tifosi, i due club non hanno impegni, rimandare non è una cosa positiva, però giocare a porte chiuse è una danno doppio. Le autorità si sono accorte del danno economico creato dal panico generato. I tamponi sono molto superiori rispetto al resto dell’Europa, per quello i casi positivi sono tanti di più. C’è stata una gestione dilettantisca del problema. La sfida Juventus-Inter è uno dei nostri fiori all’occhiello, giocarla a porte chiuse senza tifosi dà all’esterno l’idea di un lazzaretto, cosa che non è reale”.