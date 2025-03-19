Graziani: "Non adagiamoci sulla vittoria con la Juve, ma questa squadra può lottare fino alla fine per la Champions"

L'ex attaccante della Fiorentina e del Torino ha parlato della vittoria contro i bianconeri di domenica al Franchi

A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola e Campione del mondo nel 1982 Francesco Graziani che ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria sulla Juventus: "Contentissimo della vittoria, ma dobbiamo entrare nell'idea che non deve essere un fatto eccezionale e raro, bisogna capire che a Firenze le grandi squadre devono sempre faticare e cercare di farle perdere spesso. Abbiamo vinto con merito, però bisogna aggiungere che è stata la Juventus più brutta degli ultimi 10 anni che non stava manco in piedi, quindi da ora in poi bisogna confermare questo successo. Adesso la sosta aiuterà tutti a ritrovare la normalità e a lavorare bene con chi rimane qui."

Sul modulo: "Bisogna essere elastici in questo calcio perché con 5 cambi, puoi cambiare assetto anche durante la partita, quindi non dobbiamo focalizzarci solo su un'idea e su un modulo perché un allenatore importante in questo momento cambia pelle in corsa e sa giostrare i giocatori in base alle esigenze della gara. Non mi piacciono quelli che non cambiano idea e rimangono fermi."

Sul futuro: "Il campionato è aperto e può succedere davvero di tutto perché possiamo vedere il Bologna a 53 che è raggiungibile, ma allo stesso tempo il Milan nono è attaccato a te. Di conseguenza bisogna dare il massimo e arrivare alla fine della stagione con più punti possibili perché nemmeno la Champions è un miraggio ora come ora anche se già l'Europa League sarebbe un miglioramento nella crescita."

Sul ritorno di Adli e la presenza con Fagioli: "Al momento non cambierei nessuno e pure con l'Atalanta rimetterei gli stessi di domenica, ovviamente se non ci sono infortuni. Il recupero di Adli è importantissimo e rappresenta un'arma in più, credo che possa coesistere con Fagioli al posto di Cataldi anche perché le squadre forti hanno tanti interpreti di qualità e non solo gli 11 titolari."