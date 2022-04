Tacchinardi rincuora il Milan: “La Fiorentina forte e attacca tanto ma lascia molti spazi dietro”

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato dei temi del momento.

Sulla questione portieri adesso si è aperto un dibattito sul fatto se sia giusto farli giocare con i piedi:

“Secondo me il calcio è cambiato. Ci può stare che adesso si usi il portiere per magari farsi venire anche a pressare. Non sono d’accordo, però, con questa ricerca continua del pericolo. Sono dell’idea che se si può fare ok ma non si può esagerare. Per quanto riguarda la questione Radu, intanto mi dispiace perchè so che è un bravo ragazzo e un bravo portiere, ma l’avevo visto che non era abbastanza veloce in certe circostanze. Quando un portiere gioca molto poco spesso perde tempi e ritmi”.

Tra Milan e Inter chi rischia di più in questa giornata?

“Ci sono molte sfumature sul discorso Inter. Intanto la presenza o no di Handanovic, il risvolto psicologico della sconfitta che c’è stata in settimana. Io vedo più in difficoltà l’Inter. Il Milan è vero che incontrerà una squadra forte e che attacca tanto, ma la Fiorentina lascia molti spazi dietro”.

