Dal centro sportivo, Italiano e la squadra concentrati e arrabbiati prima della gara contro il Milan

Giornata di allenamento per la Fiorentina a due giorni dalla sfida contro il Milan, la squadra di Italiano si è allenata al Franchi

Dopo il giorno di riposo concesso da Vincenzo Italiano per ricaricarsi dopo la batosta contro l'Udinese, oggi la Fiorentina è tornata ad allenarsi, lo ha fatto sul campo dello stadio Franchi come consuetudine del venerdi. La squadra è apparsa concentrata e arrabbiata dopo la sconfitta contro l'Udinese e all'antivigilia della gara contro il Milan. A San Siro dovrebbe scendere in campo la Fiorentina formata da Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Biraghi, Torreira, uno tra Duncan e Maleh, sulla destra Bonaventura, in avanti Cabral affiancato da Nico Gonzalez e Saponara. Lo riporta Radio Bruno

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