Annullato l’allenamento della Fiorentina in programma nella giornata di oggi a tre giorni dalla sfida contro il Milan di San Siro. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha deciso di lasciare la squadra libera per un giorno per potersi ricaricare dopo le tante partite ravvicinate e dopo alcune pesanti sconfitte, l’ultima ieri in casa contro l’Udinese per 0-4.

Flavio Ognissanti

