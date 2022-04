Mourinho: “La Fiorentina ha perso perchè per la prima volta ha giocato tre gare in una settimana”

Un anno fa avrebbe firmato per trovarsi alla Roma in questa situazione qui? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a José Mourinho, allenatore della Roma che alla vigilia del match contro il Leicester City – gara valida per l’andata delle semifinali di Conference League – ha risposto così: “Certo. Ho sempre detto che quest’anno questa era la mia competizione. Magari Brendan sente che la sua è l’Europa League, ma la nostra è questa. Ad agosto eravamo a Trebisonda, oggi siamo qui a giocare la gara numero 13 e questa è la nostra competizione. Ma ora siamo arrivati qui pagando questa semifinale con punti persi in Serie A. Oggi la Fiorentina ha perso in casa con l’Udinese perché hanno fatto per la prima volta ciò che non hanno fatto mai, ovvero quattro gare in due settimane. Questo si paga con punti, non pagano con punti solo squadre che hanno 30 giocatori dello stesso livello. E se noi siamo qui dobbiamo lottare fino alla fine”. Lo riporta Tmw

