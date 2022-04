Walace si vendica: “Dopo la Salernitana ci davano in vacanza, ma come visto giochiamo ogni gara”

Ai microfoni di DAZN ha parlato il giocatore dell’Udinese Walace. Queste le sue parole:

“Mi mancava solo il gol dopo due anni e mezzo, sono felice che la squadra abbia vinto. Non siamo in vacanza, l’abbiamo preparata bene e dobbiamo guardare partita dopo partita e punto dopo punto. Arrabbiati dopo il k.o. con la Salernitana? Quella sconfitta ci ha fatto riflettere, dall’esterno tutti pensavano che fossimo in vacanza ma il mister ci ha detto che dovevamo fare ancora punti”.

