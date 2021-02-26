Tacchinardi: "Sarri? Difficile vederlo a Napoli ha spaccato la città"

L'allenatore ha parlato dell'allenatore Maurizio Sarri, attualmente sotto contratto dalla Juventus.

L'ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato una breve intervista su TMW Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: Sarri? "Difficile rivederlo a Napoli dopo quello che è successo con la piazza napoletana. Ha spaccato la città, per la quale era considerato un dio. È un grande tecnico, onestamente lo vedrei bene alla Fiorentina. Servirebbe un progetto serio, però la società può fare un progetto stimolante per lui".

LEGGI ANCHE INFORTUNIO PER KOUAME

https://www.labaroviola.com/si-fa-male-kouame-risentimento-muscolare-ai-flessori-della-gamba-sinistra-il-report-medico-medico-acf/132323/