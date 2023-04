Tacchinardi: “Cabral più scarso di Vlahovic e Abraham ma la Fiorentina esalta le sue caratteristiche”

Il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Juventus e non solo. Queste le sue parole su Cabral e gli attaccanti della serie A:

Cabral, Abraham e Vlahovic, come li mette in ordine oggi?

“Se vengo da Marte metto Vlahovic, Abraham e Cabral, ma Roma e Juventus giocano in realtà un altro tipo di calcio e la Fiorentina esalta Cabral, che è più efficace ora. Alla fine però Vlahovic è più forte e mi piace Abraham. Vlahovic oggi paga la poca voglia della Juventus di osare in attacco”.

TIFOSI DELLA FIORENTINA FURIOSI CONTRO SKY