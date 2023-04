“Si sono dimenticati della Fiorentina, solo Juventus nel post partita”. Polemiche contro Sky dai tifosi viola

Tante polemiche dai tifosi della Fiorentina contro Sky e il suo servizio post partita dopo il trionfo contro il Lech Poznan. Infatti, una volta finita la partita, il salotto televisivo di Sky Sport non ha dato alcuna attenzione alla Fiorentina ma solo alla Juventus impegnata in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Le prime parole di Italiano sono arrivate quasi a mezzanotte, un’ora dopo il fischio finale della partita di Poznan.

In un’ora solo Juventus, discorsi sulla vittoria bianconera e intervista ai protagonisti della squadra di Allegri. E tutto questo, non è di certo passato inosservato ai tanti tifosi viola sintonizzati che aspettavano le giuste celebrazioni alla squadra di Italiano dopo l’1-4 dell’andata dei quarti di finale. Sui social in tanti hanno protestato e hanno sottolineato contro questo snobbismo in favore della Juventus.

BONIEK NON L’HA PRESA BENISSIMO