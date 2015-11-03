Notizie Abraham Fiorentina

Da Roma rivelano: "Anche la Fiorentina tra le squadre che hanno chiesto informazioni per Abraham"
29 giugno 2025 22:19
Da Milano: "Abraham ha scalzato Gimenez nelle gerarchie, sarà lui il titolare contro la Fiorentina domani sera"
04 aprile 2025 18:51
Cori razzisti verso Lukaku e Abraham: la curva della Lazio a rischio chiusura per gli episodi del Derby
08 aprile 2024 11:47
Tacchinardi: "Cabral più scarso di Vlahovic e Abraham ma la Fiorentina esalta le sue caratteristiche"
14 aprile 2023 20:41
Gazzetta, Cabral, Italiano lo preferisce a Piatek per le caratteristiche: sarà titolare anche il prossimo anno?
09 maggio 2022 09:26
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