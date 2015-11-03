Labaro Viola

Notizie Abraham Fiorentina

Da Roma rivelano: "Anche la Fiorentina tra le squadre che hanno chiesto informazioni per Abraham"

29 giugno 2025 22:19

Da Milano: "Abraham ha scalzato Gimenez nelle gerarchie, sarà lui il titolare contro la Fiorentina domani sera"

04 aprile 2025 18:51

Cori razzisti verso Lukaku e Abraham: la curva della Lazio a rischio chiusura per gli episodi del Derby

08 aprile 2024 11:47

Tacchinardi: "Cabral più scarso di Vlahovic e Abraham ma la Fiorentina esalta le sue caratteristiche"

14 aprile 2023 20:41

Gazzetta, Cabral, Italiano lo preferisce a Piatek per le caratteristiche: sarà titolare anche il prossimo anno?

09 maggio 2022 09:26

Baiano: "Vlahovic ai livelli di Immobile e Osimhen. Spero possa ripetere il campionato precedente"

24 settembre 2021 21:46

Archivio

Esplora l'archivio di Abraham

Sett. 26 Sett. 14
Sett. 15
Sett. 15
Sett. 19
Sett. 38