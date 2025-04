Da Milano: “Abraham ha scalzato Gimenez nelle gerarchie, sarà lui il titolare contro la Fiorentina domani sera”

Da Milano sono arrivate le prime indiscrezioni riguardo alla probabile formazione rossonera di domani sera contro la Fiorentina di Palladino. Titolare confermato dopo il derby di Coppa Italia, l’esterno portoghese Rafael Leao che comporrà il tridente offensivo con Chukwueze e Abraham. L’inglese ha scalzato il messicano Gimenez nelle gerarchie, dopo che l’ex Feyenoord era arrivato in pompa magna a gennaio per 35 milioni dall’Olanda, Conceicao intende confermare chi attualmente se lo merita di più alla luce delle prestazioni offerte. In dubbio Reijnders, sulla trequarti giocherà Pulisic mentre la mediana sarà composta da Musah e Fofana. In porta Maignan con la retroguardia formata da Walker, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez per un Milan che si giocherà le ultime speranze di rientrare nella corsa europea in campionato. Ricordiamo che i rossoneri sono attualmente noni a 4 lunghezze dalla Fiorentina e a 9 punti dal Bologna, quarto.

Fonte: Radio Bruno