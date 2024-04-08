Cori razzisti verso Lukaku e Abraham: la curva della Lazio a rischio chiusura per gli episodi del Derby

Nel weekend in cui la FIGC ha deciso di aumentare i controlli, si sono avvertiti dei cori dalla Curva Nord della Lazio

Non soltanto l'episodio di Mancini con la bandiera sfottò verso i tifosi laziali, dal derby della Capitale è emersa anche una questione legata al razzismo. Nel weekend in cui la federazione ha aumentato i controlli con più ispettori federali per ridurre gli episodi discriminatori, si sono sentiti dei cori razzisti all'indirizzo dei due attaccanti romanisti: Lukaku ed Abraham. Sarà il giudice sportivo a decidere per la sanzione da dare ai tifosi laziali che potrebbe portare ad una chiusura. I tifosi della Lazio erano stati accusati di cori razzisti anche verso Mckennie nella gara di Coppa Italia. Per quell'episodio ancora si sta cercando il materiale audio e video, mentre quanto successo nel derby è stato sentito chiaramente.

Lo riporta Calcio e Finanza

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