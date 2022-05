Tacchinardi senza mezzi termini: “Vlahovic alla Juventus sembra diventato scarsissimo, tutto d’un botto”

A TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di Dusan Vlahovic, queste le sue parole: “Vlahovic sembra diventato scarsissimo, tutto di un botto. Siamo arrivati a Kalulu che è diventato un fenomeno, con il lavoro costante di Pioli, e invece Vlahovic ora non sa più giocare a calcio. Non riesco a capire come gioca oggi”

LA FURIA DI RIBERY NELLA RISSA CONTRO IL CAGLIARI