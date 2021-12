Tacchinardi ironizza: “Vlahovic alla Juventus? Non credo voglia giocare la Conference League”

Nel corso della trasmissione “Pressing” in onda su Italia Uno la domenica sera, l’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato di Vlahovic e delle voci che lo vedono come possibile nuovo acquisto della società bianconera, queste le sue parole: “Vlahovic alla Juventus? Se vuole lasciare la Fiorentina per andare in una big europea non so cosa ci faccia la Juventus tra quelle squadre li, non credo che Vlahovic voglia andare a giocare la Conference League il prossimo anno” conclude Tacchinardi

