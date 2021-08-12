Tacchinardi: "Tra tre o quattro anni Chiesa può vincere il pallone d'oro"

Chiesa ha vinto anche l'Europeo con la Nazionale italiana.

L'ex calciatore della Juventus,, ha rilasciato un'intervista su Tuttosport nella edizione odierna e ha parlato del rendimento che sta avendo,, con i bianconeri.

Queste le sue dichiarazioni: "Ho sentito dire che tra tre o quattro anni Federico Chiesa potrà vincere il Pallone d’Oro: sono assolutamente d’accordo. In lui rivedo lo stesso veleno che aveva dentro Pavel Nedved co. La Juventus. Ha delle qualità enormi, salta l’uomo sia a destra che a sinistra e tira in un fazzoletto".