Tacchinardi: "Spero che Bernardeschi abbia gli attributi per sopportate il peso della maglia Juve"
Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a La Stampa del sempre e più probabile trasferimento di Bernardeschi in bianconero. "Ha stile, raffinatezza nel tiro, visione di gioco. Ed...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2017 15:33
Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a La Stampa del sempre e più probabile trasferimento di Bernardeschi in bianconero. "Ha stile, raffinatezza nel tiro, visione di gioco. Ed è il giocatore italiano con i più grandi margini di miglioramento. Berardi, per dire, ormai ha quei movimenti e ha bisogno di una squadra che lavori per lui. La cosa importante è che abbia la personalità e gli attribuiti per sopportare quella maglia: se avrà disponibilità, può diventare un crack”.