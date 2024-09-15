Tacchinardi: "Colpani deve crescere ancora, non è un top ma può diventarlo"

L'ex centrocampista bianconero ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina proveniente dal Monza in quest'estate

Al Corriere dello Sport ha rilasciato un'intervista l'ex centrocampista atalantino Alessio Tacchinardi che ha presentato la gara di oggi tra Fiorentina ed Atalanta a Bergamo: "Gasperini si è trovato una squadra smantellata in tanti ruoli, però sono sicuro che riuscirà a trovare il giusto equilibrio mentre a Palladino hanno fatto un organico forte. Lui è abile a trasmettere il suo calcio fatto di palleggio e di controllo di palla mentre Gasperini preferisce andare in verticale. Mi aspetto una sfida basata sullo scontro individuale in cui chi batte il proprio avversario, vince."

Su Colpani: "Deve crescere ancora, è un buon giocatore ma non un top, per me deve avere più mentalità per essere considerato un centrocampista di alto livello in grado di fare la differenza. Lo vorrei vedere con più personalità, non gli manca molto però meglio di Palladino non lo conosce nessuno."

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