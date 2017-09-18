Tacchinardi: ''Questo Chiesa non ha limiti. Berna? Ha fatto bene ad andare alla Juventus"

A Radio Bruno, per parlare del prossimo match tra Fiorentina e Juve, parla Alessio Tacchinardi: "La Fiorentina? Il concetto alla base della ripartenza di quest’anno è quello giusto. Magari manca qualc...

A Radio Bruno, per parlare del prossimo match tra Fiorentina e Juve, parla Alessio Tacchinardi: "La Fiorentina? Il concetto alla base della ripartenza di quest’anno è quello giusto. Magari manca qualcosa, ma la squadra corre ed ha fame. I giocatori devono crescere, ma l’importante è uscire sempre dal campo a testa alta. Pioli? Mi piace, una piazza con meno pressioni rispetto a Milano come quella di Firenze può aiutarlo. Bernardeschi? Ha fatto bene ad andare alla Juventus. E’ stata un decisione giusta anche per la Fiorentina. Chiesa? Ha qualità, forza e intraprendenza fantastiche. Ci si può innamorare di un calciatore come lui. E’ il ragazzo che tutti i padri vorrebbero avere. Dà anima e cuore in campo, mettendo sempre l’umiltà. Non pensavo fosse così forte, ma se Paulo Sousa l’ha buttato subito dentro allo Juventus Stadium un motivo c’è. Pensa e vive per il calcio, è già un esempio per i ragazzi più giovani. Non ha limiti. Merito anche ai genitori”.