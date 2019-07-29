Dopo il vertice negli USA il monte ingaggi della Fiorentina sale a 50 milioni. Balzo del 25%
Secondo La Nazione, il monte ingaggi della Fiorentina sarà alzato dai 37 milioni attuali ai 50. Un balzo quindi non da poco dopo il vertice negli USA. Si tratta pertanto di un 25% in più con la possib...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 11:45
Secondo La Nazione, il monte ingaggi della Fiorentina sarà alzato dai 37 milioni attuali ai 50. Un balzo quindi non da poco dopo il vertice negli USA. Si tratta pertanto di un 25% in più con la possibilità che Mediacom non sia soltanto uno sponsor marginale.