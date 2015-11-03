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Notizie Ingaggi Fiorentina

La Fiorentina migliora la squadra ma abbassa anche il monte ingaggi, risparmio di 3 milioni

08 settembre 2024 13:04

La Nazione, Ribery è il paperone dei viola. Tutti gli ingaggi e le scadenze della rosa

09 ottobre 2019 09:57

La Nazione, il monte ingaggi dei viola è di circa 52 mln lordi. 10-15 mln da utilizzare tra acquisti e rinnovi

09 agosto 2019 11:11

Dopo il vertice negli USA il monte ingaggi della Fiorentina sale a 50 milioni. Balzo del 25%

29 luglio 2019 11:45

Corvino ed il "tesoretto" viola: tra plusvalenze e monte ingaggi ce n'è abbastanza per tornare a spendere

01 febbraio 2018 11:11

Laudisa: ''Ingaggi Fiorentina? Specchio di una stagione di transizione. I DV vogliono nuovo ciclo''

07 settembre 2017 18:10

La lista delle cessioni sicure è gia pronta. A dettarle è il monte ingaggi. Ecco i due ordini di DDV a Corvino

27 maggio 2016 23:36

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